Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует испанец Хавьер Фернандес.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 10.50 по московскому времени (1 апреля)

Первая разминка

1. Майкл Кристиан Мартинес (Филиппины)

2. Йорик Хендрикс (Бельгия)

3. Кейдзи Танака (Япония)

4. Поль Фентц (Германия)

5. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)

6. Морис Квителашвили (Грузия)

Вторая разминка

7. Шафик Бессеге (Франция)

8. Миша Ге (Узбекистан)

9. Михал Бржезина (Чехия)

10. Денис Васильев (Латвия)

11. Брендан Керри (Австралия)

12. Александ Майоров (Швеция)

Третья разминка

13. Максим Ковтун (Россия)

14. Алексей Быченко (Израиль)

15. Кевин Рейнолдс (Канада)

16. Михаил Коляда (Россия)

17. Джейсон Браун (США)

18. Денис Тен (Казахстан)

Четвертая разминка

19. Юдзуру Ханю (Япония)

20. Нэтан Чен (США)

21. Цзинь Боян (Китай)

22. Патрик Чан (Канада)

23. Шома Уно (Япония)

24. Хавьер Фернандес (Испания)

Положение после короткой программы

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 109,05

2. Шома Уно (Япония) – 104,86

3. Патрик Чан (Канада) – 102,13

4. Цзинь Боян (Китай) – 98,64

5. Юдзуру Ханю (Япония) – 98,39

6. Нэтан Чен (США) – 97,33

7. Михаил Коляда (Россия) – 93,28

8. Джейсон Браун (США) – 93,10

9. Денис Тен (Казахстан) – 90,18

10. Максим Ковтун (Россия) – 89,38

11. Алексей Быченко (Израиль) – 85,28

12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 84,44

13. Брендан Керри (Австралия) – 83,11

14. Денис Васильев (Латвия) – 81,73

15. Михал Бржезина (Чехия) – 80,02

16. Миша Ге (Узбекистан) – 79,91

17. Шафик Бессеге (Франция) – 78,82

18. Александ Майоров (Швеция) – 77,23

19. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,34

20. Поль Фентц (Германия) – 73,89

21. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 73,68

22. Кейдзи Танака (Япония) – 73,45

23. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 69,74

24. Майкл Кристиан Мартинес (Филлипины) – 69,32