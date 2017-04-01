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    НХЛ. «Бостон» играет с «Флоридой», «Тампа» против «Монреаля» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Филадельфия Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Миннесота Эдмонтон Анахайм Даллас НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Флорида
    Дата проведения
    1 апреля, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Миннесота
    Дата проведения
    1 апреля, 21.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Виннипег – Оттава
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Тампа-Бэй – Монреаль
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Филадельфия – Нью-Джерси
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Даллас
    Дата проведения
    2 апреля, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эдмонтон – Анахайм
    Дата проведения
    2 апреля, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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