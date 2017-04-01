НХЛ. «Бостон» играет с «Флоридой», «Тампа» против «Монреаля» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 20.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «MTS Centre»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 2 апреля, 05.00, «Rogers Place»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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