Судейство в матче «Зенита», «Барселона» зовет Аллегри и другие новости дня

1. Эпизод с Данни – сложный, пенальти на Дзюбе был – судья Еськов пояснил свои решения в матче «Зенит» – «Арсенал».

2. РУСАДА назвало «вбросом» информацию о запросе ФИФА насчет допинг-проб сборной России с ЧМ-2014. Ранее Life сообщил, что весь состав сборной попал в доклад Макларена.

3. «Барселона» предложила Аллегри контракт на 3 года. И 8,5 млн евро в год.

4. КДК снова накажет «Терек» – в матче с ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды.

5. Абрамович – седьмой в списке богатейших владельцев спортивных клубов. Новый рейтинг Forbes.

6. «Матч ТВ» закрыл программу «Международная панорама». Но уже идет работа над ее новой версией.

7. «Торонто» в 4-й раз в сезоне победил «Бостон», «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес». Другие результаты в НХЛ – здесь.

8. В НБА «Бостон» победил «Вашингтон», «Хьюстон» обыграл «Денвер». Остальные результаты – здесь.

9. Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов в Холменколлене. Закрытие сезона не удалось.

10. Сборная России обыграла Чехию, но уступила Швейцарии на женском ЧМ по керлингу.

Совет дня: «Фанатам, которые освистывают игроков еще до выхода на поле, лучше оставаться дома». Жерар Пике недоволен.