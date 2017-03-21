Судейство в матче «Зенита», «Барселона» зовет Аллегри и другие новости дня
1. Эпизод с Данни – сложный, пенальти на Дзюбе был – судья Еськов пояснил свои решения в матче «Зенит» – «Арсенал».
2. РУСАДА назвало «вбросом» информацию о запросе ФИФА насчет допинг-проб сборной России с ЧМ-2014. Ранее Life сообщил, что весь состав сборной попал в доклад Макларена.
3. «Барселона» предложила Аллегри контракт на 3 года. И 8,5 млн евро в год.
4. КДК снова накажет «Терек» – в матче с ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды.
5. Абрамович – седьмой в списке богатейших владельцев спортивных клубов. Новый рейтинг Forbes.
6. «Матч ТВ» закрыл программу «Международная панорама». Но уже идет работа над ее новой версией.
7. «Торонто» в 4-й раз в сезоне победил «Бостон», «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес». Другие результаты в НХЛ – здесь.
8. В НБА «Бостон» победил «Вашингтон», «Хьюстон» обыграл «Денвер». Остальные результаты – здесь.
9. Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов в Холменколлене. Закрытие сезона не удалось.
10. Сборная России обыграла Чехию, но уступила Швейцарии на женском ЧМ по керлингу.
Совет дня: «Фанатам, которые освистывают игроков еще до выхода на поле, лучше оставаться дома». Жерар Пике недоволен.
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