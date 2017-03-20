Защитник «Барселоны» после победы над «Валенсией» в матче 28-го тура примеры (4:2) раскритиковал болельщиков.

«Я абсолютно не согласен с болельщиками, которые свистят. Тем, кто свистит еще до начала игры, следует оставаться дома.

Это невыносимо. Думаю, такое отношение к игроку, который еще даже не вышел на поле, ничем никому не помогает.

Одно дело, когда ты сделал что-то неправильное, и люди свистят, выражая свое неудовольствие, и другое дело – свистеть еще до начала игры. Уверенность игрока в себе снижается.

Меня очень раздражают те, кто свистят. На следующий матч им стоит остаться дома.

После поражения от «Депортиво» мы больше не можем позволить себе терять очки. Апрель будет веселым, но нам надо выигрывать в каждом матче, и это требует много сил», – сказал Пике.

Добавим, что болельщики освистывали португальского полузащитника .