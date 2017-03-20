Норвежская полиция остановила вечеринку биатлонистов в Холменколлене

Норвежская полиция была вынуждена прервать вечеринку, посвященную окончанию биатлонного сезона в Холменколлене, сообщает NRK.

Отдел пожарной охраны остановил мероприятие после повторного реагирования пожарной сигнализации.

«Полиция пришла и прервала вечеринку, потому что пожарная сигнализация несколько раз срабатывала из-за того, что кто-то бродил по коридорам отеля и весело проводил время. В конце концов, полиция отменила мероприятие.

Не знаю, кто из спортсменов это был. Как я поняла, это было просто дурачество.

Те, кто был на вечеринке, расстроились из-за того, что ее прекратили. Жаль, что так получилось, учитывая, что у спортсменов был долгий сезон, и устраивать такое мероприятие уже стало традицией», – рассказала менеджер по коммуникации арены Холменколлена Эмили Нордскар.