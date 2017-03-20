КДК открыл дело в отношении «Терека» из-за использования системы оповещения для поддержки команды
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об эпизодах 20-го тура чемпионата России, которые будут рассмотрены на очередном заседании комитета.
«В Грозном во время игры «Терек» – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.
Матч «Локомотив» – «Спартак». Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники «красно-белых» также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер.
Во встрече «Зенит» – «Арсенал» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику», – сказал Григорьянц.
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