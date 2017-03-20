КДК открыл дело в отношении «Терека» из-за использования системы оповещения для поддержки команды

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об эпизодах 20-го тура чемпионата России, которые будут рассмотрены на очередном заседании комитета.

«В Грозном во время игры «Терек» – была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.

Матч «Локомотив» – . Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники «красно-белых» также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер.

Во встрече – «Арсенал» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику», – сказал Григорьянц.