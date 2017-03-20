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    КДК открыл дело в отношении «Терека» из-за использования системы оповещения для поддержки команды

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Премьер-лига Россия РФС болельщики Терек КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об эпизодах 20-го тура чемпионата России, которые будут рассмотрены на очередном заседании комитета.

    «В Грозном во время игры «Терек» – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.

    Матч «Локомотив» – «Спартак». Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники «красно-белых» также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер.

    Во встрече «Зенит» – «Арсенал» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику», – сказал Григорьянц.

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