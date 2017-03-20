РУСАДА опровергло информацию о запросе ФИФА насчет допинг-проб сборной России с ЧМ-2014

В пресс-службе РУСАДА не подтвердили информацию о запросе на допинг-пробы футболистов сборной России с ЧМ-2014.

«Самое лучшее в данной ситуации – не относиться к этому никак и не комментировать вообще. Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей уверенностью – тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником .

Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант – отсутствие всяких комментариев.

Единственный ли это «вброс» на данную тему за последнее время? Да, разумеется. Ничего подобного на моей памяти еще не было», – заявили в пресс-службе.