Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    РУСАДА опровергло информацию о запросе ФИФА насчет допинг-проб сборной России с ЧМ-2014

    Теги сборная России ФИФА допинг WADA РУСАДА

    В пресс-службе РУСАДА не подтвердили информацию о запросе ФИФА на допинг-пробы футболистов сборной России с ЧМ-2014.

    «Самое лучшее в данной ситуации – не относиться к этому никак и не комментировать вообще. Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей уверенностью – тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником РУСАДА.

    Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант – отсутствие всяких комментариев.

    Единственный ли это «вброс» на данную тему за последнее время? Да, разумеется. Ничего подобного на моей памяти еще не было», – заявили в пресс-службе.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться