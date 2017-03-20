«Матч ТВ» закрыл программу «Международная панорама»
На телеканале «Матч ТВ» закрывается программа «Международная панорама».
«Пришло время с грустью сообщить, что программа закрывается.
Но с радостью добавим, что мы работаем над ее новой версией с новым названием», – сообщили в твиттере передачи.
«Международная панорама» выходила по понедельникам и рассказывала о событиях в ведущих чемпионатах Европы. Ведущими передачи были Михаил Поленов и Роман Нагучев.
В этом году на «Матч ТВ» закрылись программы «Культ Тура» и «GOALaктика».
Напомним, в середине февраля «Матч ТВ» назначил главным редактором футбольных трансляций Валерия Карпина.
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