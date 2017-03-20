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    «Матч ТВ» закрыл программу «Международная панорама»

    Теги телевидение Михаил Поленов Роман Нагучев Матч ТВ

    На телеканале «Матч ТВ» закрывается программа «Международная панорама».

    «Пришло время с грустью сообщить, что программа закрывается.

    Но с радостью добавим, что мы работаем над ее новой версией с новым названием», – сообщили в твиттере передачи.

    «Международная панорама» выходила по понедельникам и рассказывала о событиях в ведущих чемпионатах Европы. Ведущими передачи были Михаил Поленов и Роман Нагучев.

    В этом году на «Матч ТВ» закрылись программы «Культ Тура» и «GOALaктика».

    Напомним, в середине февраля «Матч ТВ» назначил главным редактором футбольных трансляций Валерия Карпина.

    Карпин запустил свою программу на «Матч ТВ». Ну и?

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