«Матч ТВ» закрыл программу «Международная панорама»

На телеканале закрывается программа «Международная панорама».

«Пришло время с грустью сообщить, что программа закрывается.

Но с радостью добавим, что мы работаем над ее новой версией с новым названием», – сообщили в твиттере передачи.

«Международная панорама» выходила по понедельникам и рассказывала о событиях в ведущих чемпионатах Европы. Ведущими передачи были и Роман Нагучев.

В этом году на «Матч ТВ» закрылись программы «Культ Тура» и «GOALaктика».

Напомним, в середине февраля «Матч ТВ» назначил главным редактором футбольных трансляций Валерия Карпина.

Карпин запустил свою программу на «Матч ТВ». Ну и?