Главный тренер Массимилиано Аллегри может летом сменить Луиса Энрике в «Барселоне».

Представители каталонского клуба провели уже несколько тайных встреч с 49-летним итальянским специалистом, в том числе перед обоими матчами с «Порту» в Лиге чемпионов.

Аллегри предложен трехлетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона евро в год. Тренер уже сообщил «Ювентусу» о нежелании продлевать соглашение.

Пока в «Барселоне» еще не закончены внутренние дебаты по поводу кандидатуры нового главного тренера. Есть вариант с назначением ассистента Луиса Энрике – Хуана Карлоса Унсуэ.

Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».

Директор «Барселоны»: «Аллегри? Это секретная информация»