Premium Sport: «Барселона» предложила Аллегри контракт на 3 года и зарплату 8,5 млн евро
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может летом сменить Луиса Энрике в «Барселоне».
Представители каталонского клуба провели уже несколько тайных встреч с 49-летним итальянским специалистом, в том числе перед обоими матчами с «Порту» в Лиге чемпионов.
Аллегри предложен трехлетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона евро в год. Тренер уже сообщил «Ювентусу» о нежелании продлевать соглашение.
Пока в «Барселоне» еще не закончены внутренние дебаты по поводу кандидатуры нового главного тренера. Есть вариант с назначением ассистента Луиса Энрике – Хуана Карлоса Унсуэ.
Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».
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