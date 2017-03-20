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    Premium Sport: «Барселона» предложила Аллегри контракт на 3 года и зарплату 8,5 млн евро

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Массимилиано Аллегри Хуан Карлос Унсуэ

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может летом сменить Луиса Энрике в «Барселоне».

    Представители каталонского клуба провели уже несколько тайных встреч с 49-летним итальянским специалистом, в том числе перед обоими матчами с «Порту» в Лиге чемпионов.

    Аллегри предложен трехлетний контракт с зарплатой 8,5 миллиона евро в год. Тренер уже сообщил «Ювентусу» о нежелании продлевать соглашение.

    Пока в «Барселоне» еще не закончены внутренние дебаты по поводу кандидатуры нового главного тренера. Есть вариант с назначением ассистента Луиса Энрике – Хуана Карлоса Унсуэ.

    Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».

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