НХЛ. «Торонто» примет «Бостон», «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 марта, 02.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 21 марта, 02.30, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 21 марта, 03.30, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 21 марта, 04.00, «Rogers Place»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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