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    Алексей Еськов: «Эпизод с Данни – сложный. Но зрители хотят голов, а не сорванных атак»

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Алексей Еськов Дмитрий Мосякин

    Арбитр Алексей Еськов дал комментарии касательно гола, забитого полузащитником «Зенита» Данни в игре с «Арсеналом» (2:0).

    Повтор показал, что португалец забежал в офсайд до того, как партнер отдал ему пас. Лайнсмен Дмитрий Мосякин не поднял флажок.

    – Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

    – Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

    – Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде, – сказал рефери.

    Судьи ошиблись в пользу «Зенита»

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