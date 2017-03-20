Арбитр Алексей Еськов дал комментарии касательно гола, забитого полузащитником Данни в игре с «Арсеналом» (2:0).

Повтор показал, что португалец забежал в офсайд до того, как партнер отдал ему пас. Лайнсмен Дмитрий Мосякин не поднял флажок.

– Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки.

– Момент динамичный, вам что-то говорил по рации помощник?

– Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде, – сказал рефери.

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