Рефери Алексей Еськов заявил, что решение назначить пенальти в матче «Зенит» – «Арсенал» (2:0) было верным.

– Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками.

– Почему не показали желтую карточку Беляеву?

– Потому что не было контроля мяча. Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать свое решение желтой карточкой. На мой взгляд, пенальти без предупреждения – жесткое и верное решение.

– Вы показали на точку уверенно. Вообще не сомневались?

– И близко никаких сомнений не было. Тем более, в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе, с участием . С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию – на это в первом тайме я ему несколько раз указывал.

– Что вы ему говорили?

– О том, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками, – сказал арбитр.