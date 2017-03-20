Алексей Еськов: «Никаких сомнений не было, что эпизод с Дзюбой – это пенальти»
Рефери Алексей Еськов заявил, что решение назначить пенальти в матче «Зенит» – «Арсенал» (2:0) было верным.
– Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками.
– Почему не показали желтую карточку Беляеву?
– Потому что не было контроля мяча. Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать свое решение желтой карточкой. На мой взгляд, пенальти без предупреждения – жесткое и верное решение.
– Вы показали на точку уверенно. Вообще не сомневались?
– И близко никаких сомнений не было. Тем более, в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе, с участием Беляева. С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию – на это в первом тайме я ему несколько раз указывал.
– Что вы ему говорили?
– О том, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками, – сказал арбитр.
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