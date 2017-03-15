«Лестер» в четвертьфинале ЛЧ, на ЧМ-2018 нужно еще 4,7 млрд, РФС поддержал Турбина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Лестер» грохнул «Севилью» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. «Ювентус» разобрался с «Порту» и тоже заработал путевку в следующий раунд.

2. Четвертые матчи 2-го раунда Кубка Гагарина: «Локомотив» забросил 5 шайб ЦСКА, «Динамо» уступило СКА.

3. РФС признал верными ключевые решения арбитра Евгения Турбина в матче «Амкар» – «Зенит».

4. «Динамо» оштрафовано на 800 тысяч рублей за поведение болельщиков в третьем матче со СКА.

5. Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 4,7 млрд рублей.

6. «Лейкерс» решили убрать Тимофея Мозгова из ротации до конца сезона. Хотят посмотреть молодых центровых.

7. Серебряный призер Лондона-2012 по спортивной гимнастике Анастасия Гришина заявила, что мать выгнала ее из дома и оставила без денег. Жесть.

8. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дисквалифицирован на два матча после удаление в игре с «Челси».

9. Овечкин прервал 10-матчевую безголевую серию. Кузнецов, Панарин и Сошников забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ – здесь.

10. «Форс-Индия» сменила основной цвет ливреи болида на розовый. Мимими.

11. В НБА «Кливленд» победил «Детройт», «Новый Орлеан» обыграл «Портленд». Другие результаты – здесь.

12. «ПСЖ» написал в УЕФА о 7 ошибках судьи Айтекина в матче с «Барселоной».

13. Волейболиста «Факела» Кимерова высадили из самолета из-за того, что он не поместился на своем месте и занял свободное. Угадайте лоукостера.

Цитата дня. «Неймару не нашлось бы места в сборной Бразилии-1970. Вместо кого он мог бы играть? Ривелино? Пеле? Тостао? Жаирзиньо?» Чемпиона мира-1970 Жерсон – о главной бразильской звезде современности.