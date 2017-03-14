Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 4,7 млрд рублей

    Теги бизнес ЧМ-2018

    На сайте правительства выложен проект постановления, согласно которому расходы на реализацию программы подготовки к ЧМ-2018 увеличатся на 4,7 миллиарда рублей.

    Общая сумма затрат возрастет с 638,84 миллиарда до 643,55 миллиарда. Средства будут направлены из федерального бюджета.

    По действующей редакции документа итоговая сумма расходов складывается из трех составляющих: 350,45 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – юридическими лицами.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться