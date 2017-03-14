Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут вырасти на 4,7 млрд рублей
На сайте правительства выложен проект постановления, согласно которому расходы на реализацию программы подготовки к ЧМ-2018 увеличатся на 4,7 миллиарда рублей.
Общая сумма затрат возрастет с 638,84 миллиарда до 643,55 миллиарда. Средства будут направлены из федерального бюджета.
По действующей редакции документа итоговая сумма расходов складывается из трех составляющих: 350,45 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – юридическими лицами.
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