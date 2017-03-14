«Лейкерс» приняли решение убрать Тимофея Мозгова из ротации до конца текущего сезона, чтобы более внимательно посмотреть на молодых центровых команды.

В нынешнем сезоне Мозгов провел за «Лейкерс» 54 матча, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора. После перерыва на Матч всех звезд российский центровой принял участие лишь в одной игре.

Летом прошлого года «Лейкерс» заключили с Мозговым 4-летний контракт на 64 миллиона долларов.