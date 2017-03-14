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    НБА. «Лейкерс» решили убрать Тимофея Мозгова из ротации до конца сезона

    Теги Лейкерс НБА Тимофей Мозгов

    «Лейкерс» приняли решение убрать Тимофея Мозгова из ротации до конца текущего сезона, чтобы более внимательно посмотреть на молодых центровых команды.

    В нынешнем сезоне Мозгов провел за «Лейкерс» 54 матча, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора. После перерыва на Матч всех звезд российский центровой принял участие лишь в одной игре.

    Летом прошлого года «Лейкерс» заключили с Мозговым 4-летний контракт на 64 миллиона долларов.

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