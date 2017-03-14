Знаменитый бразильский футболист Жерсон, чемпион мира-1970, выразил мнение, что форвард «Барселоны» не пробился бы в сборную Бразилии его времен.

«В сборной Бразилии-70 не нашлось бы места для Неймара. Вместо кого он мог бы играть?

Он бы не смог занять место . Или Пеле. Пробился бы он в состав вместо Тостао? Жаирзиньо?

В полузащите ему бы не нашлось места», – заявил .