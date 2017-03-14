Жерсон: «Неймару не нашлось бы места в сборной Бразилии-1970. Вместо кого он мог бы играть? Ривелино? Пеле? Тостао? Жаирзиньо?»
Знаменитый бразильский футболист Жерсон, чемпион мира-1970, выразил мнение, что форвард «Барселоны» Неймар не пробился бы в сборную Бразилии его времен.
«В сборной Бразилии-70 не нашлось бы места для Неймара. Вместо кого он мог бы играть?
Он бы не смог занять место Ривелино. Или Пеле. Пробился бы он в состав вместо Тостао? Жаирзиньо?
В полузащите ему бы не нашлось места», – заявил Жерсон.
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