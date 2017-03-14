«Динамо» оштрафовано на 800 тысяч рублей за поведение болельщиков в третьем матче со СКА
КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 800 тысяч рублей за поведение болельщиков во время третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (2:4, 1-2).
Клуб заплатит 600 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выкриков – болельщики кричали с трибуны слово «Сосиска».
Еще на 100 тысяч рублей «Динамо» оштрафовано за баннеры провокационного характера и 100 тысяч рублей – за посторонние предметы (монеты), брошенные на лед.
Защитник «Динамо» в третий раз забивает с центра площадки
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