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    «Динамо» оштрафовано на 800 тысяч рублей за поведение болельщиков в третьем матче со СКА

    Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 800 тысяч рублей за поведение болельщиков во время третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (2:4, 1-2).

    Клуб заплатит 600 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выкриков – болельщики кричали с трибуны слово «Сосиска».

    Еще на 100 тысяч рублей «Динамо» оштрафовано за баннеры провокационного характера и 100 тысяч рублей – за посторонние предметы (монеты), брошенные на лед.

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