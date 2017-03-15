Три российских клуба будут выступать в Лиге чемпионов с сезона-2018/19

«Порту» уступил «Ювентусу» (0:3 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов и стал последним португальским клубом, завершившим свои выступления в этом евросезоне.

Таким образом, российские клубы вне зависимости от результатов оставшихся матчей «Ростова» и «Краснодара», по итогам 5 последних сезонов войдут в шестерку лучших клубных чемпионатов Европы.

В связи с этим в сезоне-2018/19 два российских клуба (чемпион и вице-чемпион сезона-17/18) попадут в групповой этап напрямую, команда, занявшая третье место, попадет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Четвертый и пятый клуб и обладатель Кубка России окажутся в .