«Лестер» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» обыграл «Севилью» (2:0).
«Лисы» впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 14 марта, 22.45, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Марез (Амарти, 90), Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Слимани, 64), Варди.
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Севилья –
Рико, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Рами, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Насри, Сарабия (Йоветич, 46), Бен-Йеддер (Корреа, 68), Витоло.
- Удаление:
- Насри (74).
Первый матч: 1:2
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