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    «Лестер» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Теги Севилья Лига чемпионов Лестер

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» обыграл «Севилью» (2:0).

    «Лисы» впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Лестер Англия – Севилья Испания 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    14 марта, 22.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Морган, 2:0 – 54 Олбрайтон.
    ЛестерШмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Марез (Амарти, 90), Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Слимани, 64), Варди.
    СевильяРико, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Рами, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Насри, Сарабия (Йоветич, 46), Бен-Йеддер (Корреа, 68), Витоло.
    Предупреждения:
    Насри (18), Витоло (59), Варди (74), Шмейхель (79), Ндиди (84), Марез (89).
    Удаление:
    Насри (74).

    Первый матч: 1:2

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