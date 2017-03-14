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    «ПСЖ» написал в УЕФА о 7 ошибках судьи Айтекина в матче с «Барселоной»

    Теги ПСЖ Барселона УЕФА судьи Дениз Айтекин

    «ПСЖ» отправил в УЕФА жалобу на работу немецкого арбитра Дениза Айтекина в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

    В документе, составленном «ПСЖ», отмечаются все эпизоды, которые, по мнению клуба, повлияли на итоговый исход двухматчевого противостояния. В процессе составления претензии французский клуб консультировался с международными арбитрами.

    1. Игра рукой Хавьера Маскерано в пределах штрафной во время выполнения подката. Эпизод произошел в первом тайме, когда полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер выполнял прострельную передачу.

    2. Жерар Пике заслуживал второй желтой карточки на 41-й минуте матча за фол против нападающего Эдинсона Кавани.

    3. Пенальти на Неймаре. По мнению «ПСЖ», бразильский нападающий намеренно искал контакт с защитником Томасом Менье. Айтекин был ближе к эпизоду, но решение о пенальти принял арбитр, стоявший за воротами.

    4. Неймар должен был получить красную карточку. При счете 3:1 бразилец ударил по ногам защитника Маркиньоса. «ПСЖ» считает, что это агрессивное действие было преднамеренным и заслуживало удаление.

    5. Игра рукой Пике при счете 3:1. На 78-й минуте при выполнении передачи полузащитник Анхель Ди Мария попал в руку защитника, однако арбитр не зафиксировал нарушения правил.

    6. Пенальти и красная карточка Маскерано за фол на Ди Марии в штрафной площади. Рефери оставил этот эпизод без внимания, хотя после матча сам Маскерано отметил, что фол был.

    7. Пенальти на Луисе Суаресе при счете 4:1. По мнению «ПСЖ», это была еще одна симуляция игрока. Ранее уругваец получил желтую карточку за симуляцию при минимальном контакте с Марко Верратти в штрафной площади. Клуб считает, что за эпизод с Маркиньосом Суарес заслуживал второй желтой и удаления.  

    Ранее Marca сообщила о том, что Айтекин, скорее всего, больше не будет судить в этом розыгрыше ЛЧ.

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