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    «Форс-Индия» сменила основной цвет ливреи болида на розовый

    Теги Форс-Индия фото Виджай Маллья Формула-1

    Команда «Форс-Индия» представила новую ливрею болида для сезона-2017. Основным цветом ливреи стал розовый после заключения спонсорского контракта с компанией BWT.

    Смену ливреи и подписание соглашения с новым спонсором прокомментировал Виджай Маллья.

    «Появление компании BWT в «Формуле-1» является важнейшей новостью, а также самым значительным партнерским соглашением за десятилетнюю историю «Форс-Индии». Это показывает, насколько далеко мы смогли продвинуться как команда.

    В 2017 году в ливрее наших болидов произойдут значительные перемены цветовой гаммы. Смена цветов показывает, насколько важно это соглашение для нас, а также является громким заявлением со стороны BWT в связи с началом сотрудничества с «Формулой-1», – цитирует Маллью F1 Fanatic.

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