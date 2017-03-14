«Форс-Индия» сменила основной цвет ливреи болида на розовый

Команда «Форс-Индия» представила новую ливрею болида для сезона-2017. Основным цветом ливреи стал розовый после заключения спонсорского контракта с компанией BWT.

Смену ливреи и подписание соглашения с новым спонсором прокомментировал Виджай Маллья.

«Появление компании BWT в «Формуле-1» является важнейшей новостью, а также самым значительным партнерским соглашением за десятилетнюю историю «Форс-Индии». Это показывает, насколько далеко мы смогли продвинуться как команда.

В 2017 году в ливрее наших болидов произойдут значительные перемены цветовой гаммы. Смена цветов показывает, насколько важно это соглашение для нас, а также является громким заявлением со стороны BWT в связи с началом сотрудничества с «Формулой-1», – цитирует Маллью F1 Fanatic.