РФС признал верными ключевые решения арбитра Турбина на матче «Амкар» – «Зенит»

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин заявил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС признала верными ключевые решения арбитра матча «Амкар» – (1:0) Евгения Турбина.

«На седьмой минуте матча в ситуации «гол – не гол» комиссия единогласно постановила, что невозможно по представленным и имеющимся видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет. Но в той же ситуации ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

На 22-й минуте судья Евгений Турбин принял верное решение отменить гол «Зенита» по причине того, что изначально свободный удар был выполнен очевидно не с того места, где Артем Дзюба нарушил правило «вне игры».

На 33-й минуте ассистент судьи Антон Кобзев правильно засчитал гол в ворота команды «Зенит», поскольку игрок не находился в положении «вне игры».

На второй компенсированной к первому тайму минуте Турбин ошибочно не вынес предупреждение игроку «Зенита» Хави Гарсии.

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было», – сказал Калошин.

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