В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.

КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Четвертые матчи

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина