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    КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Динамо» – СКА

    Теги ЦСКА Локомотив СКА результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.

    КХЛ

    Кубок Гагарина

    Второй раунд

    Четвертые матчи

    Локомотив – ЦСКА
    Дата проведения
    14 марта, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-2

    Динамо Москва – СКА
    Дата проведения
    14 марта, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Гагарина

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