КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА в гостях у «Локомотива», «Динамо» – СКА
В четвертых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом», а московское «Динамо» примет СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 14 марта, 19.00, «Арена-2000»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 14 марта, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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