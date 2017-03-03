Скандал с Кокориным, вылет «Салавата Юлаева» из плей-офф и другие новости утра

1. Кокорин снова оказался в центре скандала: игрока «Зенита» могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Сам Кокорин уверяет, что просто «зацепил встречную полосу» при повороте налево.

2. «Ак Барс» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина. Захаркин уже сказал, что «готов ко всему».

3. «Магнитка» тоже вышла во 2-й раунд плей-офф, разгромив дома «Куньлунь» (8:2). Все результаты дня в КХЛ – здесь.

4. Ужасная концовка матча «Депортиво» – «Атлетико»: Фернандо Торрес едва не получил серьезную травму головы при падении на газон. Эту ночь он провел в больнице и надеется вскоре вернуться в строй.

5. Дальмайер победила на этапе Кубка мира в Пхенчхане, Акимова – 34-я. Не успели адаптироваться.

6. Бучневич и Кулемин забросили по шайбе, Овечкин не смог набрать очков в 4-м матче подряд. Остальные результаты в НХЛ – здесь.

7. Норвежки продолжают доминировать на лыжном ЧМ – на этот раз победа в эстафете. Россиянки заняли 5-е место.

8. В НБА «Чикаго» обыграл «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

9. Смородская приглашала Мертенса в «Локомотив» на 700 тысяч евро в год. Почти получилось.

10. Тюмень лишена права проведения чемпионата мира-2021. Это решение IBU будет оспорено в суде.

11. В 1/4 финала теннисного турнира в Дубае Евгений Донской на решающем тай-брейке проиграл Люке Пую.

Цитата дня. «Хорошо хоть не написали, что я пьяный был». Александр Кокорин – о СМИ.