Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги первого раунда плей-офф после поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ, 1-4 в серии).

«Всегда говорил, что с «Ак Барсом» интересные матчи. Они победили достойно, справедливо. Жаль, что мы так рано закончили сезон. Но это спорт, всегда есть один победитель, сегодня это казанский клуб. Желаю удачи «Ак Барсу» в последующих стадиях.

Сказался ли скандал с выпивкой перед второй игрой? Играют взрослые люди, решили игроки собраться, поговорить. Поужинали, выпили по бокалу пива. В этом нет никакого криминала, если это не уходит дальше. Глупость в том, что это произошло во время плей-офф и неудачно складывавшейся для нас серии.

Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. В тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. Весь сезон получился скомканным из-за того, что весь сезон провели без центральных нападающих. Не смогли усилить команду, когда могли это сделать, пришлось выкручиваться. Закончилось тем, что были вынуждены бороться за место в плей-офф.

По поводу будущего мне никто не звонил, не вызывал. Не знаю, что будет, вы узнаете. Уход в отставку? Готов ко всему», – сказал Захаркин.