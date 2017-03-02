Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе в Москве

Нападающий Александр Кокорин нарушил правила движения в центре Москвы, сообщает Life.ru.

Инцидент произошел 25 февраля, сообщает «Р-Спорт». Материалы по делу переданы в суд.

Спортсмена задержали за езду по встречной полосе на Страстном бульваре около полуночи. Кокорин был на своем Bentley с госномером К009АА – по фамилии, имени, отчеству и игровому номеру.

Полицейские задержали Кокорина и составили протокол, согласно которому игроку грозит лишение водительских прав.

Футболист отказался признавать свою вину и будет добиваться отмены наказания через суд.