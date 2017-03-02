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    Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе в Москве

    Теги Зенит Премьер-лига Россия светская хроника происшествия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин нарушил правила движения в центре Москвы, сообщает Life.ru.

    Инцидент произошел 25 февраля, сообщает «Р-Спорт». Материалы по делу переданы в суд.

    Спортсмена задержали за езду по встречной полосе на Страстном бульваре около полуночи. Кокорин был на своем Bentley с госномером К009АА – по фамилии, имени, отчеству и игровому номеру.

    Полицейские задержали Кокорина и составили протокол, согласно которому игроку грозит лишение водительских прав.

    Футболист отказался признавать свою вину и будет добиваться отмены наказания через суд.

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