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    Sports.ru

    Луис Энрике уходит из «Барселоны», Донской победил Федерера и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Луис Энрике уходит из «Барселоны»! Тренер неожиданно объявил об этом сразу после разгрома хихонского «Спортинга» (6:1).

    2. «Реал» с огромным трудом ушел от поражения в матче с «Лас-Пальмасом» – Роналду сделал дубль. Команда Зидана пропустила «Барселону» на 1-е место в таблице, но имеет матч в запасе с «Сельтой». 

    3. В Кубке России без неожиданностей: «Локомотив» сыграет в полуфинале с «Уфой», а «Рубин» – с «Уралом».

    4. В НХЛ прошел последний день переходов, лучше всех его провел «Тампа-Бэй». Крупных сделок не было, последим за Игинлой в «Лос-Анджелесе» и Ванеком во «Флориде». Все подробности – в нашем онлайне.

    5. «Локомотив» и «Динамо» Москва вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина. Там их уже ждут ЦСКА и СКА соответственно.

    6. Донской, отыграв три матч-пойнта, победил Федерера во втором круге турнира ATP в Дубае. Первый успех при встрече с игроком топ-10!

    7. Мосгорсуд подтвердил, что Гинер должен выплатить Альфа-банку 100 млн долларов. Решение суда вступило в законную силу

    8. «Лацио» был сильнее «Ромы» в римском дерби. Но это Кубок, и у Спаллетти в запасе ответный матч.

    9. «Манчестер Сити» в переигровке в Кубке Англии разгромил «Хаддерсфилд». Волевая победа со счетом 5:1.

    10. «Бавария» разгромила «Шальке» (3:0) в Кубке Германии. В полуфинале она может встретиться с дортмундской «Боруссией».

    11. НХЛ. Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил 27-й гол в сезоне и набрал 12-е (6+6) очко за 4 игры, внеся вклад в победу над «Каролиной» (4:3 ОТ). Нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн не останавливается – хет-трик в ворота «Питтбурга» (4:1), второй за три последних матча.

    12. НБА. «Бостон» одолел «Кливленд», «Клипперс» уступили «Хьюстону» и другие результаты игрового дня.

    13. Финский лыжник Нисканен выиграл гонку на 15 км классикой на ЧМ. Лучший из россиян – Александр Бессмертных (4-е место).

    14. В третий день на тестах в Барселоне Боттас показал лучшее время, Феттель – второй, Квят – 13-й.

    15. Лапшин получил право выступать за сборную Кореи. Уже завтра он может принять участие в этапе Кубка мира в Пхенчхане.

    Цитата дня. «У нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо». Владимир Путин – о главной проблеме спорта в России.

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