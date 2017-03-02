Экс-президент Ольга Смородская рассказала, почему клуб в свое время не договорился с бельгийским хавбеком Дрисом Мертенсом.

– Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год.

– Второй раз?

– Через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста.

В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков. В стране живет 10 миллионов человек, а футболистов высокого уровня очень много. Больше 100 человек играют в европейских чемпионатах.

Футбол – это умная игра, игроки должны быть с интеллектом. Мертенс с Азаром тому примеры – они хорошо учились в школе и со всем справились. Или Широков. Хотели взять его после того, как он ушел из . Получилось, что контракт предлагали одновременно мы и , и он выбрал не нас.

Но возраст и травмы абсолютно не смущали, потому что Роман как раз умный. На поле он может делать неожиданные вещи, которые называются импровизацией. А это ровно то, чему не научишь. Либо есть у человека, либо нет. Вот у , например, есть.

– Его агенты требуют от клуба 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

– Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – .

– Котов сказал, что он просил полмиллиона.

– 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

– Хотя бы зарплаты в футболе можно снизить?

– Это даст кратковременный эффект. Надо проводить комплекс реформ, а не уходить в серые схемы при выплате зарплат.

Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.

Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю, – сказала Смородская.