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    Ольга Смородская: «Нужно убрать лимит. Мертенса приглашала в «Локомотив» на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше»

    Теги Локомотив Роман Широков Рафаэль Бенитес Премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Эден Азар Дрис Мертенс Ольга Смородская Алексей Миранчук Рифат Жемалетдинов

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему клуб в свое время не договорился с бельгийским хавбеком Дрисом Мертенсом.

    – Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год.

    – Второй раз?

    – Через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста.

    В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков. В стране живет 10 миллионов человек, а футболистов высокого уровня очень много. Больше 100 человек играют в европейских чемпионатах.

    Футбол – это умная игра, игроки должны быть с интеллектом. Мертенс с Азаром тому примеры – они хорошо учились в школе и со всем справились. Или Широков. Хотели взять его после того, как он ушел из «Спартака». Получилось, что контракт предлагали одновременно мы и ЦСКА, и он выбрал не нас.

    Но возраст и травмы абсолютно не смущали, потому что Роман как раз умный. На поле он может делать неожиданные вещи, которые называются импровизацией. А это ровно то, чему не научишь. Либо есть у человека, либо нет. Вот у Алексея Миранчука, например, есть.

    – Его агенты требуют от клуба 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

    – Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов.

    – Котов сказал, что он просил полмиллиона.

    – 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

    – Хотя бы зарплаты в футболе можно снизить?

    – Это даст кратковременный эффект. Надо проводить комплекс реформ, а не уходить в серые схемы при выплате зарплат.

    Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга.

    Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю, – сказала Смородская.

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