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    Фернандо Торрес: «Надеюсь очень скоро вернуться в строй»

    Теги Атлетико Фернандо Торрес примера Испания травмы

    Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.

    «Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Я отделался испугом.

    Надеюсь очень скоро вернуться в строй», — написал Торрес в своем твиттере.

    Как сообщает официальный сайт «Атлетико», игрок избежал черепно-мозговой травмы, его состояние стабильное, он находится в сознании и ясном уме. Но, согласно медицинским предписаниям, эту ночь он проведет в больнице.

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