Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с «Депортиво» (1:1), заявил, что избежал серьезного повреждения.

«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Я отделался испугом.

Надеюсь очень скоро вернуться в строй», — написал Торрес в своем твиттере.

Как сообщает официальный сайт , игрок избежал черепно-мозговой травмы, его состояние стабильное, он находится в сознании и ясном уме. Но, согласно медицинским предписаниям, эту ночь он проведет в больнице.