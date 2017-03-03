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    Фернандо Торрес получил серьезную травму головы при падении на газон

    Теги Депортиво Атлетико Фернандо Торрес примера Испания травмы видео Алекс Бергантиньос

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил серьезную травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1).

    32-летний форвард потерял сознание после того, как в него врезался полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос и он ударился головой о газон в падении. Врачи клуба оказывали Торресу помощь в течение нескольких минут, после чего футболиста унесли с поля на носилках.

    Сообщается, что Торрес пришел в себя в подтрибунном помещении. Игрок был доставлен в больницу, где он проведет предстоящую ночь. У игрока диагностирована черепно-мозговая травма, состояние оценивается как стабильное.

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