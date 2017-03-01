Триллер в Краснодаре, поражение «Салавата Юлаева», просьба к Путину про хоккей с мячом и другие новости утра

1. Российский футбол вернулся! «Урал» и «Краснодар» выдали триллер в Кубке России с неожиданной развязкой.

2. «Ак Барс» драматично одолел «Салават Юлаев» (2:1), «Куньлунь» одержал историческую победу (первую в плей-офф) над «Магниткой» (3:1). Все результаты матчей на Востоке – здесь.

3. «Спартак» разгромил «Согндаль» (4:1) в товарищеском матче. Забивали Мельгарехо, Промес (дважды) и Зе Луиш.

4. Игроки «Енисея» попросили Путина разобраться в ситуации в российском хоккее с мячом. Тем временем главные тренеры «Водника» и «Байкала» дисквалифицированы на 2,5 года.

5. В Кубке Италии «Ювентус» выиграл первый матч у «Наполи». Дубль Дибалы + гол Игуаина = 3:1.

6. Малкин забросил шайбу, Кузнецов сделал 2 голевые передачи. Все результаты в НХЛ – здесь.

7. В НБА «Голден Стэйт» проиграл «Вашингтону», «Оклахома» победила «Юту». Другие результаты – здесь.

8. «Ростов» должен игрокам деньги за 3,5 месяца. Новые подробности от Нобоа.

9. Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена». Это навсегда.

10. Бьорген победила в гонке на 10 км классикой на ЧМ в Финляндии. 16-кратная (!) чемпионка мира.

11. Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в американский визе. И ничего не объяснили.

12. Во второй день на тестах в Барселоне Райкконен показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Квят – 6-й.

13. На 70-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров. Ушла еще одна легенда хоккея.

Цитата дня. «ВЭБ-Арена» – это точка на карте, как храм Христа Спасителя». Евгений Гинер о новом названии стадиона ЦСКА.