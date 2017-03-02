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    Sports.ru

    Гол Секача вывел «Ак Барс» во второй раунд плей-офф

    Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина

    Сегодня в Казани завершилась серия первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Казанцы выиграли в овертайме со счетом 2:1 и победили в серии.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

    Напомним, что в прошлом году «Салават Юлаев» выиграл серию первого раунда плей-офф у «Ак Барса» в 7 матчах.

    Ак Барс – Салават Юлаев 2:1 (1:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 марта, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Малыхин (Азеведо, Ткачев)
    1:1 – 51 Арзамасцев ()
    2:1 – 68 Секач (Азеведо)

    Счет в серии: 4-1

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