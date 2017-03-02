Гол Секача вывел «Ак Барс» во второй раунд плей-офф
Сегодня в Казани завершилась серия первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Казанцы выиграли в овертайме со счетом 2:1 и победили в серии.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что в прошлом году «Салават Юлаев» выиграл серию первого раунда плей-офф у «Ак Барса» в 7 матчах.
- Дата проведения
- 2 марта, 19.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии: 4-1
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