Тесты. Барселона. 2-й день. Райкконен показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Квят – 6-й, все результаты
Тесты
Барселона-Каталония, Барселона
28 февраля 2017 года
2-й день
1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.20,960 (108 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023 (66)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,240 (89)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,244 (118)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,549 (86)
6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,996 (68)
7. Валттери Боттас («Мерседес») +2,026 (100)
8. Джолион Палмер («Рено») +3,179 (53)
9. Антонио Джовинацци («Заубер») +3,756 (65)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +4,640 (40)
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,080 (12)
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