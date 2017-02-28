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    Тесты. Барселона. 2-й день. Райкконен показал лучшее время, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Квят – 6-й, все результаты

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    Тесты

    Барселона-Каталония, Барселона

    28 февраля 2017 года

    2-й день

    1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.20,960 (108 кругов)

    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023 (66)

    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,240 (89)

    4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,244 (118)

    5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,549 (86)

    6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,996 (68)

    7. Валттери Боттас («Мерседес») +2,026 (100)

    8. Джолион Палмер («Рено») +3,179 (53)

    9. Антонио Джовинацци («Заубер») +3,756 (65)

    10. Стоффель Вандорн («Макларен») +4,640 (40)

    11. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,080 (12)

     

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