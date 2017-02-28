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    Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в американский визе

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

    Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, не сможет присутствовать на титульном поединке своего сына с Тони Фергюсоном, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209.

    Отцу Хабиба не в первый раз отказали в получении американской визы. По этой же причине он не смог посетить последние бои Хабиба в UFC. Причина отказа не называется.

    Сам Абдулманап Нурагомедов ранее уже комментировал эту ситуацию.

     – Сняли с рейса — и все. У меня забирали флаг России перед взвешиваниями на турнирах UFC в Англии, потом в Голландии, потом в Германии. Хотя перед этим выходили представители Польши, Литвы и Эстонии со своими флагами. Меня предупредили, что в следующий раз оштрафуют на 700 долларов, а потом просто не будут допускать. Я гражданин своей страны — с каким мне флагом выходить, если не с флагом России?

    Кто есть кто в команде Хабиба

     

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