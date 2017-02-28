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    Кристиан Нобоа: «Ростов» должен игрокам деньги за 3,5 месяца»

    Теги Зенит Ростов Кристиан Нобоа Премьер-лига Россия Лига Европы Василий Голубев

    Полузащитник Кристиан Нобоа ответил на вопросы о ситуации в «Ростове».

    – Правда, что клуб должен игрокам зарплату за несколько месяцев?

    – Да, это так.

    – Какая сейчас задолженность?

    – 3,5 месяца.

    – И что говорит руководство клуба?

    – Что скоро все погасят. Немного обидно, что так происходит. Мы все-таки выкладываемся на поле, бьемся, выигрываем.

    – В конце сезона у вас заканчивается контракт с «Ростовом». Новое соглашение вам предложили?

    – Нет. Никто со мной об этом не говорил.

    – Не обидно, что зимой не перешли в «Зенит», где нет проблем с долгами?

    – В «Зените», наверное, с этим нет проблем. Но честно вам скажу, со мной никто не связывался. Может быть, были какие-то переговоры между клубами. Но лично со мной никто не говорил. Так что я доиграю сезон в «Ростове». Потом посмотрим, – сказал футболист.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне заявил, что задолженность по зарплатам составляет 1 месяц.

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