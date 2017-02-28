Кристиан Нобоа: «Ростов» должен игрокам деньги за 3,5 месяца»
Полузащитник Кристиан Нобоа ответил на вопросы о ситуации в «Ростове».
– Правда, что клуб должен игрокам зарплату за несколько месяцев?
– Да, это так.
– Какая сейчас задолженность?
– 3,5 месяца.
– И что говорит руководство клуба?
– Что скоро все погасят. Немного обидно, что так происходит. Мы все-таки выкладываемся на поле, бьемся, выигрываем.
– В конце сезона у вас заканчивается контракт с «Ростовом». Новое соглашение вам предложили?
– Нет. Никто со мной об этом не говорил.
– Не обидно, что зимой не перешли в «Зенит», где нет проблем с долгами?
– В «Зените», наверное, с этим нет проблем. Но честно вам скажу, со мной никто не связывался. Может быть, были какие-то переговоры между клубами. Но лично со мной никто не говорил. Так что я доиграю сезон в «Ростове». Потом посмотрим, – сказал футболист.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне заявил, что задолженность по зарплатам составляет 1 месяц.
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