Полузащитник Кристиан Нобоа ответил на вопросы о ситуации в «Ростове».

– Правда, что клуб должен игрокам зарплату за несколько месяцев?

– Да, это так.

– Какая сейчас задолженность?

– 3,5 месяца.

– И что говорит руководство клуба?

– Что скоро все погасят. Немного обидно, что так происходит. Мы все-таки выкладываемся на поле, бьемся, выигрываем.

– В конце сезона у вас заканчивается контракт с «Ростовом». Новое соглашение вам предложили?

– Нет. Никто со мной об этом не говорил.

– Не обидно, что зимой не перешли в , где нет проблем с долгами?

– В «Зените», наверное, с этим нет проблем. Но честно вам скажу, со мной никто не связывался. Может быть, были какие-то переговоры между клубами. Но лично со мной никто не говорил. Так что я доиграю сезон в «Ростове». Потом посмотрим, – сказал футболист.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне заявил, что задолженность по зарплатам составляет 1 месяц.