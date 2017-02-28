Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как отреагировал на отказ посольства США в России в выдаче временной визы без объяснения причин накануне боя своего сына с Тони Фергюсоном на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе.

— Есть предположение, почему вам не дали визу США?

— Не дали и не дали. Американцы ни у кого ничего не спрашивают и ничего никому не объясняют. Поэтому даже сложно говорить на эту тему. Абсолютно не удивлен. За прошедший год я был и в Англии, и в Нидерландах, и в Германии. Ну а в США не пускают. Не бывает же такое, что пять раз отказывают в получении визы, а на шестой неожиданно зажигают «зеленый свет».

— Может быть, специально оказывают психологическое давление на Хабиба?

— Да нет. Я ведь не был ни на одном его бое. Думаю, ничего страшного в этом нет.

— Как сам Хабиб отнесся к произошедшему?

— Он так и сказал, мол, подавай документы на следующий бой, чтобы уже к нему получить визу. Этим и займусь. Сейчас мой загранпаспорт лежит в канадском посольстве.

— Отказали в визе также двоюродному брату Хабиба, Шамилю Завурову, и троюродному брату, Магомедрасулу Хасбулаеву. Им что-то объяснили?

— Их и раньше не пускали в США. Тоже приходил отказ. Понятно, что им не имели права говорить о причинах. Просто сказали: «Подавайте в следующий раз».