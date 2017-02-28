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    Абдулманап Нурмагомедов: «Виза? Не дали и не дали. Американцы ни у кого ничего не спрашивают и ничего никому не объясняют»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как отреагировал на отказ посольства США в России в выдаче временной визы без объяснения причин накануне боя своего сына с Тони Фергюсоном на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе.

    — Есть предположение, почему вам не дали визу США?

    — Не дали и не дали. Американцы ни у кого ничего не спрашивают и ничего никому не объясняют. Поэтому даже сложно говорить на эту тему. Абсолютно не удивлен. За прошедший год я был и в Англии, и в Нидерландах, и в Германии. Ну а в США не пускают. Не бывает же такое, что пять раз отказывают в получении визы, а на шестой неожиданно зажигают «зеленый свет».

    — Может быть, специально оказывают психологическое давление на Хабиба?

    — Да нет. Я ведь не был ни на одном его бое. Думаю, ничего страшного в этом нет.

    — Как сам Хабиб отнесся к произошедшему?

    — Он так и сказал, мол, подавай документы на следующий бой, чтобы уже к нему получить визу. Этим и займусь. Сейчас мой загранпаспорт лежит в канадском посольстве.

    — Отказали в визе также двоюродному брату Хабиба, Шамилю Завурову, и троюродному брату, Магомедрасулу Хасбулаеву. Им что-то объяснили?

    — Их и раньше не пускали в США. Тоже приходил отказ. Понятно, что им не имели права говорить о причинах. Просто сказали: «Подавайте в следующий раз».

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