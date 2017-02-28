Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена»

Президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков подписали соглашение о присвоении стадиону ЦСКА название «ВЭБ-Арена».

Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России ЦСКА против «Терека» (3:0).

«Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона 240 миллионов долларов (изначально планировалось, что эта сумма составит 280 млн долларов). Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов.

Ранее Гинер сообщил, что ЦСКА рассчитывает на ежегодную прибыль от стадиона в размере 20 миллионов долларов.