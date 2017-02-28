«Урал» – «Краснодар» – 3:3. Екатеринбуржцы отыгрались с 0:3
«Краснодар» дома играет с «Уралом» в матче 1/4 финала Кубка России.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
- Дата проведения
- 28 февраля, 19.30, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 2 Смолов, 0:2 – 14 Классон, 0:3 – 32 Классон, 1:3 – 35 Ильин, 2:3 – 53 Бикфалви, 3:3 – 65 Бикфалви.
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Урал –
Заболотный, Данцев, Балажиц, Динга (Новиков, 46), Димитров (Манучарян, 84), Фидлер, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов, 90), Ильин.
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Краснодар –
Крицюк, Калешин (Быстров, 10), Шишкин (Жигулев, 71), Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Подберезкин, Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58).
- Предупреждения:
- Налдо (43), Кулаков (61), Данцев (74), Лаборде (75), Гранквист (90), Газинский (105+40).
- Удаление:
- Данцев (90).
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