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    «Урал» – «Краснодар» – 3:3. Екатеринбуржцы отыгрались с 0:3

    Теги Кубок России Урал Краснодар

    «Краснодар» дома играет с «Уралом» в матче 1/4 финала Кубка России.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Урал – Краснодар 3:3 (доп.время)
    Дата проведения
    28 февраля, 19.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2 Смолов, 0:2 – 14 Классон, 0:3 – 32 Классон, 1:3 – 35 Ильин, 2:3 – 53 Бикфалви, 3:3 – 65 Бикфалви.
    УралЗаболотный, Данцев, Балажиц, Динга (Новиков, 46), Димитров (Манучарян, 84), Фидлер, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов, 90), Ильин.
    КраснодарКрицюк, Калешин (Быстров, 10), Шишкин (Жигулев, 71), Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Подберезкин, Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58).
    Предупреждения:
    Налдо (43), Кулаков (61), Данцев (74), Лаборде (75), Гранквист (90), Газинский (105+40).
    Удаление:
    Данцев (90).

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