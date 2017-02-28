Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал подписание соглашения с «Внешэкономбанком» о присвоении стадиону ЦСКА названия «ВЭБ-Арена», а также поделился мнением о проведении на нем матча за Суперкубок УЕФА.

«Это название («ВЭБ-Арена» – прим. Sports.ru) навсегда. Что бы ни произошло, этот объект всегда будет «ВЭБ-Ареной». Это точка на карте, как, например, храм Христа Спасителя или «Лужники».

Мы рассчитываем провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Не думаю, что сейчас нам (России) дадут проведение финала Лиги Европы или Лиги чемпионов, все-таки финал Лиги чемпионов у нас был не так давно, да и к тому же в России совсем скоро пройдет чемпионат мира», — сказал Гинер.

Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена»