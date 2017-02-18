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    Провал в биатлоне, «Ювентус» оторвался от «Ромы» на 10 очков и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. В биатлоне все грустно: женская сборная России финишировала 10-й в эстафете. Гонку выиграла Германия, Украина – 2-я.

    2. «Ювентус» разгромил «Палермо» (4:1) в Италии и оторвался на 10 очков от «Ромы». Дибала забил два гола бывшему клубу.

    3. Цурская победила в финале Кубка России, Туктамышева – 2-я.

    4. «Магнитка» завершила регулярный сезон на первом месте на Востоке. Мозякин не забил «Трактору», и рекорд КХЛ теперь такой – 48 голов и 85 очков. Мощно.

    5. В Южной Корее проходит чемпионат четырех континентов. После короткой программы у мужчин лидирует американец Чен.

    6. Программа «Культ Тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась. Причина – уход спонсора.

    7. Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией». Венгер еще не решил, уйдет он или нет.

    8. Малкин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ. Другие результаты – здесь.

    9. Плишкова и Возняцки вышли в финал на турнире WTA в Катаре. 

    Цитата дня. «А что вы от меня хотите? Что вообще можно сделать за три года?» Босс русского биатлона Александр Кравцов про ЧМ.

     

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