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    Арсен Венгер: «Я буду тренировать в следующем сезоне. В «Арсенале» или в другом месте»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем будущем.

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «Баварии» со счетом 1:5, что стало поводом для новых обсуждений перспектив Венгера.

    «Я решу, что будет с моим будущем в марте или апреле, но не могу сейчас вам сказать, когда именно.

    Я поговорю с руководством клуба, но не хочу, чтобы на повестке дня стояло мое будущее и то, каким они его видят. Важен клуб, а не мое будущее.

    Чтобы ни случилось – я буду тренировать в следующем сезоне. Будет ли это в «Арсенале», или в другом месте, но это точно произойдет», — сказал Венгер.

    Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

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