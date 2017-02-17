Арсен Венгер: «Я буду тренировать в следующем сезоне. В «Арсенале» или в другом месте»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своем будущем.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «Баварии» со счетом 1:5, что стало поводом для новых обсуждений перспектив Венгера.
«Я решу, что будет с моим будущем в марте или апреле, но не могу сейчас вам сказать, когда именно.
Я поговорю с руководством клуба, но не хочу, чтобы на повестке дня стояло мое будущее и то, каким они его видят. Важен клуб, а не мое будущее.
Чтобы ни случилось – я буду тренировать в следующем сезоне. Будет ли это в «Арсенале», или в другом месте, но это точно произойдет», — сказал Венгер.
Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
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