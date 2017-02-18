Форвард «Питтсбурга» в игре с «Коламбусом» (1:1, идет 3-й период) отдал результативный пас.

Россиянин стал 4-м после Марио Лемье (1033), Яромира Ягра (640) и Сидни Кросби (633) хоккеистом в истории «Пенгвинс», сделавшим 500 голевых передач в регулярных чемпионатах .

Всего в 694 матчах в лиге на счету Малкина 819 (319+500) очков.

Таким образом, нападающий набирает очки (2+3) в 3-й игре подряд после восстановления от травмы.

Всего в 50 матчах сезона на счету Малкина 59 (24+35) очков, и он входит в топ-5 бомбардиров.