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    НХЛ. Малкин – 4-й после Лемье, Ягра и Кросби игрок в истории «Питтсбурга», сделавший 500 голевых передач в лиге

    Теги Питтсбург Коламбус Яромир Ягр Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби видео НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Коламбусом» (1:1, идет 3-й период) отдал результативный пас.

    Россиянин стал 4-м после Марио Лемье (1033), Яромира Ягра (640) и Сидни Кросби (633) хоккеистом в истории «Пенгвинс», сделавшим 500 голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Всего в 694 матчах в лиге на счету Малкина 819 (319+500) очков.

    Таким образом, нападающий набирает очки (2+3) в 3-й игре подряд после восстановления от травмы.

    Всего в 50 матчах сезона на счету Малкина 59 (24+35) очков, и он входит в топ-5 бомбардиров.

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