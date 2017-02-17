Программа «Культ Тура», выходившая на «Матч ТВ», закрылась

Футбольное шоу «Культ Тура», выходившее на канале , закрылось, сообщил в блоге ведущий Юрий Дудь.

«Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на «Матч ТВ» все не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.

Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги все так же не идут – остаются варианта два: 1. делать программу в убыток, 2. закрываться», — написал Дудь.

Программа «Культ Тура» выходила в эфире «Матч ТВ» с 2015 года.

Юрий Дудь – о том, почему «КультТура» закрывается