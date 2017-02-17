Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»
Часть фанатов «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (первый матч – 1:5).
До начала игры в Мюнхене все билеты на матч в Лондоне 7 марта были распроданы. После разгромного поражения «Арсенала» образовались доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс».
Болельщики сдают билеты и так выражают свое недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера.
Есть такая традиция: «Бавария» выносит «Арсенал» из ЛЧ
Венгера нужно оставить в покое
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