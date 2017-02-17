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    Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

    Теги Бавария Арсен Венгер Эмирейтс Лига чемпионов Арсенал болельщики фото

    Часть фанатов «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (первый матч – 1:5).

    До начала игры в Мюнхене все билеты на матч в Лондоне 7 марта были распроданы. После разгромного поражения «Арсенала» образовались доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс».

    Болельщики сдают билеты и так выражают свое недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера.

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