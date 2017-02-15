«ПСЖ» уничтожил «Барселону», Жюльен возглавил «Монреаль», «Витязь» в плей-офф и другие новости

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «ПСЖ» разорвал «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: парижане сыграли очень круто и забили четыре безответных гола. В параллельном матче «Бенфика» одолела дортмундскую «Боруссию».

2. «Витязь» впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф. «Барыс» также оформил выход в плей-офф и остальные результаты игрового дня.

3. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пропустит 2-3 месяца. Футболист получил перелом плюсневой кости в игре с «Борнмутом».

4. Клод Жюльен возглавил «Монреаль». 56-летний специалист сменил в «Канадиенс» Мишеля Террьена.

5. «Орландо» обменял тяжелого форварда Сержа Ибаку в «Торонто». Взамен «Мэджик» получат Терренса Росса и выбор в первом раунде драфта-2017.

6. Cуд отказался прекратить дело против Лэнса Армстронга. Бывшему велогонщику грозит штраф до 100 миллионов долларов.

7. Малкин набрал 2 очка, Григоренко забросил 6-й шайбу в сезоне. Остальные результаты в НХЛ – здесь.

8. Американский производитель экипировки Under Armour предлагает «Реалу» контракт на 150 млн евро ежегодно. Сейчас adidas платит мадридцам 40 млн в год.

9. В НБА «Чикаго» победил «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду». Подробности – здесь.

10. ФИФА разрешила Роману Зозуле вернуться в «Днепр». Правда, возникла очередная загвоздка: из-за запрета УЕФА днепровский клуб не имеет права регистрировать новых футболистов.

11. Уле Эйнар Бьорндален может продолжить карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане. Ну а что, ему будет всего 44.

Цитата дня. «Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую». Мэнни Пакьяо – против закона, запрещающего дискриминацию трансгендеров.