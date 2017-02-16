Финал Кубка России. Цурская лидирует после короткой программы, Туктамышева – 4-я, Леонова – 6-я
Сегодня в финале Кубка России женщины выступили с короткими программами. Лидирует Полина Цурская.
Кубок России
Финал
Саранск
Женщины
16-17 февраля
Начало произвольной программы – в 15.15 по московскому времени (17 февраля)
Короткая программа
1. Полина Цурская – 73,76
2. Наталья Огорельцева – 64,65
3. Алиса Федичкина – 64,28
4. Елизавета Туктамышева – 63,35
5. Валерия Михайлова – 62,00
6. Алена Леонова – 60,41
7. Серафима Саханович – 58,97
8. Анастасия Коломиец – 58,54
9. Станислава Константинова – 51,29
10. Елизавета Филькина – 51,23
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