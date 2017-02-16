Сегодня в финале Кубка России женщины выступили с короткими программами. Лидирует Полина Цурская.

Кубок России

Финал

Саранск

Женщины

16-17 февраля

Начало произвольной программы – в 15.15 по московскому времени (17 февраля)

Короткая программа

1. Полина Цурская – 73,76

2. Наталья Огорельцева – 64,65

3. Алиса Федичкина – 64,28

4. Елизавета Туктамышева – 63,35

5. Валерия Михайлова – 62,00

6. Алена Леонова – 60,41

7. Серафима Саханович – 58,97

8. Анастасия Коломиец – 58,54

9. Станислава Константинова – 51,29

10. Елизавета Филькина – 51,23