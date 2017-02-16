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    Финал Кубка России. Цурская лидирует после короткой программы, Туктамышева – 4-я, Леонова – 6-я

    Теги сборная России результаты Кубок России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Серафима Саханович Наталья Огорельцева Полина Цурская Алиса Федичкина Валерия Михайлова Станислава Константинова Анастасия Коломиец Елизавета Филькина

    Сегодня в финале Кубка России женщины выступили с короткими программами. Лидирует Полина Цурская.

    Кубок России

    Финал

    Саранск

    Женщины

    16-17 февраля

    Начало произвольной программы – в 15.15 по московскому времени (17 февраля)

    Короткая программа

    1. Полина Цурская – 73,76
    2. Наталья Огорельцева – 64,65
    3. Алиса Федичкина – 64,28
    4. Елизавета Туктамышева – 63,35
    5. Валерия Михайлова – 62,00
    6. Алена Леонова – 60,41
    7. Серафима Саханович – 58,97
    8. Анастасия Коломиец – 58,54
    9. Станислава Константинова – 51,29
    10. Елизавета Филькина – 51,23

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