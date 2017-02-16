«Бавария» громит «Арсенал», провал в женском биатлоне и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Бавария» разгромила «Арсенал» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» в параллельной встрече обыграл «Наполи» (3:1).

2. Наши биатлонистки провалили индивидуальную гонку на ЧМ в Хохфильцене. Лучшая из россиянок – Ольга Подчуфарова – финишировала 25-й, а Светлана Слепцова – вообще 71-й.

3. В КХЛ «Трактор» обыграл «Магнитку», «Слован» победил «Медвешчак».

4. Александр Глеб перешел в «Крылья Советов». Контракт подписан до конца сезона.

5. Комитет по этике РФС рекомендовал Леониду Слуцкому публично извиниться перед арбитрами. Это вам не в микрофон на стадионе кричать, все серьезно.

6. «Матч ТВ» покажет бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом в прямом эфире. 19 февраля, 6.30 утра.

7. Историческое событие в НХЛ: Ягр набрал 1900-е очко в карьере – больше только у Гретцки. Барбашев помог «Сент-Луису» обыграть «Детройт». Остальные матчи дня – тут.

8. IBU снял подозрения в использовании допинга со сборной Казахстана. Анализ проб мочи и крови спортсменов не выявил запрещенных препаратов.

9. Мозгов снова не сыграл за «Лейкерс» по решению тренера (разгром от «Финикса» 101:137). «Кливленд» победил «Индиану», «Майами» в гостях обыграл «Хьюстон» - все результаты дня.

10. Асамоа Гьян и еще более 40 игроков оштрафованы Футбольной ассоциацией ОАЭ за «аморальные прически». Упс.

Цитата дня. «Ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство». Александр Тихонов – о женской сборной России по биатлону.