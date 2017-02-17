Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене.

«А что вы от меня хотите? Что вообще можно сделать за три года?» – сказал Кравцов.

Напомним, что Кравцов стал президентом СБР в мае 2014 года. На трех чемпионатах мира после этого сборная России выиграла три медали (1-1-1).

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