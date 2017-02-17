В южнокорейском Канныне стартовал чемпионат четырех континентов. После короткой программы у мужчины лидирует американец Нэтан Чен.

Чемпионат четырех континентов

Каннын, Южная Корея

Мужчины

17–19 февраля

Начало произвольной программы – в 5.00 по московскому времени (19 февраля).

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 103,12

2. Шома Уно (Япония) – 100,28

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,04

4. Цзинь Боян (Китай) – 91,33

5. Патрик Чан (Канада) – 88,46

6. Хань Янь (Китай) – 84,08

7. Грант Хохштайн (США) – 81,94

8. Миша Ге (Узбекистан) – 81,85

9. Джейсон Браун (США) – 80,77

10. Брендан Керри (Австралия) – 78,11

11. Кейдзи Танака (Япония) – 77,55

12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 76,36

13. Нам Нгуен (Канада) – 72,99

15. Майкл Кристиан Мартинес (Филлипины) – 72,47