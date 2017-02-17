Чемпионат четырех континентов. Чен лидирует после короткой программы, Уно – 2-й, Ханю – 3-й
В южнокорейском Канныне стартовал чемпионат четырех континентов. После короткой программы у мужчины лидирует американец Нэтан Чен.
Чемпионат четырех континентов
Каннын, Южная Корея
Мужчины
17–19 февраля
Начало произвольной программы – в 5.00 по московскому времени (19 февраля).
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 103,12
2. Шома Уно (Япония) – 100,28
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,04
4. Цзинь Боян (Китай) – 91,33
5. Патрик Чан (Канада) – 88,46
6. Хань Янь (Китай) – 84,08
7. Грант Хохштайн (США) – 81,94
8. Миша Ге (Узбекистан) – 81,85
9. Джейсон Браун (США) – 80,77
10. Брендан Керри (Австралия) – 78,11
11. Кейдзи Танака (Япония) – 77,55
12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 76,36
13. Нам Нгуен (Канада) – 72,99
15. Майкл Кристиан Мартинес (Филлипины) – 72,47
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