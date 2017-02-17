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    Чемпионат четырех континентов. Чен лидирует после короткой программы, Уно – 2-й, Ханю – 3-й

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    В южнокорейском Канныне стартовал чемпионат четырех континентов. После короткой программы у мужчины лидирует американец Нэтан Чен.

    Чемпионат четырех континентов

    Каннын, Южная Корея

    Мужчины

    17–19 февраля

    Начало произвольной программы – в 5.00 по московскому времени (19 февраля).

    Короткая программа

    1. Нэтан Чен (США) – 103,12
    2. Шома Уно (Япония) – 100,28
    3. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,04
    4. Цзинь Боян (Китай) – 91,33
    5. Патрик Чан (Канада) – 88,46
    6. Хань Янь (Китай) – 84,08
    7. Грант Хохштайн (США) – 81,94
    8. Миша Ге (Узбекистан) – 81,85
    9. Джейсон Браун (США) – 80,77
    10. Брендан Керри (Австралия) – 78,11
    11. Кейдзи Танака (Япония) – 77,55
    12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 76,36
    13. Нам Нгуен (Канада) – 72,99
    15. Майкл Кристиан Мартинес (Филлипины) – 72,47

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