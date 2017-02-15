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    «Ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство». Александр Тихонов – о женской сборной России

    Теги Александр Тихонов сборная России жен ЧМ-2017

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    «Меня многие ругают и говорят, что я все замыкаю на себя. Нет (полководца Александра) Суворова в команде, нет единоначалия – ни хрена не будет! Мы убеждаемся в этом который год.

    Говорил три года назад, что надо набрать трех или четырех девочек в возрасте 19-20 лет. Я говорил: что эти будут занимать 30-е места, что молодежь будет занимать те же места, но у молодежи есть перспектива роста!

    А сейчас мы имеем возрастную команду и тренерский коллектив меня категорически не устраивает. Ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство, ничего другого», – сказал Тихонов.

    Также Тихонов рассказал об атмосфере в сборной России.

    «Знаете, как будто кого-то похоронили. Ни улыбок, ни интересного общения. Просто не узнаю российский биатлон. Самое страшное, что пробежав гонку, они на следующий день опять тренируются. Я никак не могу сломать эту систему.

    Надо восстанавливаться, накапливать энергию и выходить к следующему старту. Они выхолащивают себя до конца», – добавил эксперт.

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